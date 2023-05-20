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Galatasaray - Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo

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