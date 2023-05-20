Süper Lig'in 35. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa evinde İstanbulspor ile kümede kalma yolunda çok kritik bir maça çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa, İstanbulspor'u Yasin Özcan'ın 58. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırarak 40 puana yükseldi. İstanbulspor ise hafta içinde Galatasaray'a aldığı yenilgiyi bu maçta da tekrar etti ve 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İstanbulspor da evinde Adana Demirspor'u misafir edecek.