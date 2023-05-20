Murat Kurum Yarısı Bizden kampanyasına yapılan başvurularda son rakamı verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı" dedi.

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Murat Kurum Yarısı Bizden Kampanyası'na yapılan başvuru sayısını açıkladı

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Bu kapsamda riskli yapıların dönüşümü için oluşturulan Yarısı Bizden kampanyası büyük ilgi gördü.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre İstanbul 1.Bölge Milletvekili ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayla ilgili son durum bilgilendirmesi yaptı.

Kampanyaya 768 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı

Bakan Kurum, şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

"3 milyona yakın vatandaşımızın hayatı değişecek"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı.

Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor.

Siz de başvurup, uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz.