BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  POLİTİKA

Murat Kurum Yarısı Bizden kampanyasına yapılan başvurularda son rakamı verdi

Murat Kurum Yarısı Bizden kampanyasına yapılan başvurularda son rakamı verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı" dedi.

Abone ol

Murat Kurum Yarısı Bizden Kampanyası'na yapılan başvuru sayısını açıkladı

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Bu kapsamda riskli yapıların dönüşümü için oluşturulan Yarısı Bizden kampanyası büyük ilgi gördü.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre İstanbul 1.Bölge Milletvekili ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayla ilgili son durum bilgilendirmesi yaptı.

Kampanyaya 768 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı

Bakan Kurum, şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

"3 milyona yakın vatandaşımızın hayatı değişecek"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı.

Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor.

Siz de başvurup, uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Galatasaray - Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray - Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)
Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: Güzel gelişmeler olacak
Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: Güzel gelişmeler olacak
İkinci tur anket sonucu! Kim kazanıyor, Sinan Oğan'ın oyları kime gidiyor?
İkinci tur anket sonucu! Kim kazanıyor, Sinan Oğan'ın oyları kime gidiyor?
Fatih Erbakan'dan 28 Mayıs mesajı
Fatih Erbakan'dan 28 Mayıs mesajı
Niğde'de sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Niğde'de sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Rusya F-16 hamlesine tepki gösterdi: “Büyük risk alırlar”
Rusya F-16 hamlesine tepki gösterdi: “Büyük risk alırlar”
Hulusi Akar'dan yalanlama: Görüntüler gerçeği yansıtmıyor
Hulusi Akar'dan yalanlama: Görüntüler gerçeği yansıtmıyor
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 850’ye yükseldi
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 850’ye yükseldi
"Kuru Otlar Üstüne"nin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı
"Kuru Otlar Üstüne"nin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı
Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları Afyonkarahisar'da başladı
Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları Afyonkarahisar'da başladı
Wagner'den Bakhmut iddiası: Tümüyle ele geçirdik!
Wagner'den Bakhmut iddiası: Tümüyle ele geçirdik!