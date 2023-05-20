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Voleybolda Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank oldu

Voleybolda Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank oldu

CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde iki Türk ekibi Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşılaştı. Kupanın galibi üst üste 2. kez Vakıfbank oldu.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finalinde Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşılaştı. 

Maçı 3-1 kazanan Vakıfbank, üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu. 

Setler; 27-25, 25-17, 23-25 ve 25-17 Vakıfbank üstünlüğüyle sona erdi. 

Vakıfbank aynı zamanda son 7 sezonda 4. kez kupaya ulaştı. 2020 sezonun koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği de göz önüne alınınca, takım 2017'den beri sadece 2 kez kupayı kaçırdı. 

Kupayı ülkemize Vakıfbank 6, Eczacıbaşı ise 1 kez getirmeyi başardı.

Egonu maça damga vurdu

İlk 3 set sonunda Egonu 31, Boskovic ise 8 sayı üretti. İtalyan oyuncu, maçı 40 sayıyla tamamladı. 

Egonu, yüzde 65 hücum başarısı, 1 ace ve 2 blok ile maçı tamamladı. 

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