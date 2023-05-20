Voleybolda Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank oldu

CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde iki Türk ekibi Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşılaştı. Kupanın galibi üst üste 2. kez Vakıfbank oldu.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finalinde Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşılaştı.

Maçı 3-1 kazanan Vakıfbank, üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

Setler; 27-25, 25-17, 23-25 ve 25-17 Vakıfbank üstünlüğüyle sona erdi.

Vakıfbank aynı zamanda son 7 sezonda 4. kez kupaya ulaştı. 2020 sezonun koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği de göz önüne alınınca, takım 2017'den beri sadece 2 kez kupayı kaçırdı.

Kupayı ülkemize Vakıfbank 6, Eczacıbaşı ise 1 kez getirmeyi başardı.

Egonu maça damga vurdu

İlk 3 set sonunda Egonu 31, Boskovic ise 8 sayı üretti. İtalyan oyuncu, maçı 40 sayıyla tamamladı.

Egonu, yüzde 65 hücum başarısı, 1 ace ve 2 blok ile maçı tamamladı.