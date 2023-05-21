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YSK açıkladı! Bir günde yurt dışında kullanılan oy sayısı

YSK açıkladı! Bir günde yurt dışında kullanılan oy sayısı

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilk günde kullanılan oy sayısını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

YSK kullanılan oy sayısını açıkladı

Yurt dışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 470 bini geçti.

YSK'dan yapılan açıklamada, ''Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 452 bin 257. Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 19 bin 477.'' denildi.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

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