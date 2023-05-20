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Yaşar Okuyan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı

Yaşar Okuyan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den ihraç edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunun rengini belli etti.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Cumhur İtti TBMM'de çoğunluğu ele alırken, Cumhurbaşkanı adayları arasında yüzde 50+1 oy oranına ulaşan olmadı.

Buna rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir seçimde daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

İkinci tura kalan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kalırken adayların hummalı çalışmaları devam ederken, siyasi isimler de katıldıkları televizyon programlarında değerlendirmelerde bulunuyor..

Bu isimlerden biri Meral Akşener'e söylediği sözler nedeniyle CHP'den ihraç edilen eski Bakan Yaşar Okuyan oldu.

Kanal İzmir'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Yaşar Okuyan, 28 Mayıs'ın kazananının Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi.

"Erdoğan'a oy vereceğim"

Erdoğan'a oy vereceğini de belirten Okuyan şu ifadeleri kullandı:

Bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanacak. 

Niye Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim diyorsanız, hiç olmazsa kendi yarattığı bu sistemin içinde çözsün.

Diğer tarafa baktığınızda bu seçimi kaybettiği anda Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanlığında tutmazlar. CHP 50 parçaya bağlı. 50 sene CHP bu yaranın altında kalır.

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