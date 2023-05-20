Mauro Icardi: Şampiyonluğa çok az kaldı

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da 2 golün de sahibi Mauro Icardi, maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de 35. haftada sahasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Maçın ardından 2 golün de sahibi Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluğa artık çok az kaldı"

Arjantinli yıldız şunları söyledi:

"Maça çok iyi hazırlandık. Kazandığımız için çok memnunuz. Çok az kaldı artık şampiyonluğa. Taraftarımızla birlikte olmaktan keyif aldık. Takım olarak iyi oynadık. Benim görevim zaten her zaman söylediğim gibi gol atmaktır. Takım olarak iyi oynadık. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz."



"50 bin kişi sürekli yanımızda"

Şampiyonluk ve taraftara mesajı sorulan Icardi şöyle dedi:

"Aslında zor bir soru. Taraftar üzerine söyleyecek çok şey vardı. Çok etkileyiciler. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 50 bin kişi sürekli yanımızda. Performansımızı etkiliyor. Biz çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Bu yılın benim için çok özel olduğunu söylemek istiyorum"