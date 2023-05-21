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Bahmut kimin elinde? Putin'den askerlerine Bahmut tebriği

Bahmut kimin elinde? Putin'den askerlerine Bahmut tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus güvenlik şirketi Wagner’in paralı savaşçılarını ve Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri Bahmut şehrini ele geçirdikleri için tebrik etti.

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Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut’un Rusya’nın kontrolü altına alınmasına ilişkin, “Vladimir Putin, Artyömovsk’u (Bahmut) kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı ‘Wagner’ saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başarılı olan herkesin devlet madalyası ile ödüllendirileceği de aktarıldı.

​​​​​​​Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'u tümüyle ele geçirdiklerini bildirmiş, ardından da Rusya Savunma Bakanlığı da Bahmut şehrini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna: Durum kritik hattı tutuyoruz

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Bahmut'ta durumun kritik olduğunu, Ukrayna birliklerinin hattı tuttuğunu bildirdi.

Malyar, Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Bahmut'u ele geçirdiklerine ilişkin açıklamasını yalanladı.

Bahmut'ta şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirten Malyar, "Durum kritik. Aynı zamanda kuvvetlerimiz Litak bölgesinde hattı tutuyor. Şu an itibarıyla askerlerimiz bu bölgenin bazı sanayi ve altyapı tesislerini ve özel sektörünü kontrol ediyor." ifadesini kullandı.

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