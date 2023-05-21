Hangi adayı destekleyeceği merak ediliyor! Sinan Oğan 11 maddelik paylaşım yaptı

2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceği merak konusu olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden 11 maddelik bir paylaşım yaptı. Oğan'ın paylaşımında "OAnGeliyor" ve "Pazartesi" etiketlerini kullanması, kararını o gün açıklayacağının sinyalini verdiğini düşündürdü.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2. tur seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan kilit bir rolde.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan cephesi henüz kararını vermiş değil. Her iki ittifak da Oğan cephesinden gelecek kararı bekliyor.

11 maddelik paylaşım yaptı

Seçime 7 gün kala Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden 11 maddelik bir paylaşıma imza attı. Oğan'ın paylaşımına 'Oangeliyor' ve 'Pazartesi' etiketlerini eklemesi dikkat çekti. Sinan Oğan'ın 11 maddeye yer verdiği paylaşımı şöyle:

"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

HDP üzerinden oluşturulan "kilit parti" söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta "yedek" olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi "dikkate almak istemeyen", "saymaya gerek görmeyen" siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifaka da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.

Bizi izlemeye devam edin."