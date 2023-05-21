ATA İttifakı ortağı Adalet Partisi ikinci turda kimi destekleyeceğini açıkladı

ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Adalet Partisi'nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna sayılı günler kala partiler kimi destekleyeceğini açıklamaya devam ediyor. Sinan Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'nın bileşenlerinden Adalet Partisi, ikinci tur kararını ilan etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan dalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, parti olarak Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

Vecdet Öz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Partisi'nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."