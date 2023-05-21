Ali Babacan'ın anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz sözüne Akşener'den açıklama

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse ona da hazırız." dedi. Babacan'ın sözleriyle ilgili ilk açıklama altılı masanın ortaklarından Akşener'den geldi.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5'te Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Seçim Özel'de seçime yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhur İttifakı ile ilgili bir açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Biz onlara da 'gelin beraber çalışalım' deriz"

"Meclis aritmetiğine baktığımızda anayasanın ancak Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı beraber çalışırsa değişeceğini söylüyor. Anayasa herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsak tam mutabakat aramamız lazım. Bizim bu anayasa değişiklik önerimiz tam bir referans metin. Burada önerdiğimiz değişikliklerle ilgili iktidar tarafından çok ciddi eleştiriler gelmedi. 84 tane değişiklik var burada. Dolayısıyla biz şu noktadayız. Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım' derse ona da hazırız. Biz onlara da 'gelin beraber çalışalım' deriz. Ben onu söyleyim. 84 madde var 6 parti uzlaşmışız. 84 maddeden örnek veriyorum 50 tanesinde uzlaşamayız 'gelin hadi değiştirelim yapalım' diyebiliriz bu mümkün. Çünkü demokrasi aynı zamanda uzlaşı arayışı. "

Akşener'den Babacan açıklaması

Meral Akşener 20 Mayıs 2023'te, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada, Babacan'ın bu sözlerine yanıt verdi. Muhabirin bu açıklamaları sorduğu Akşener, programı izlemediğini belirterek "Arkadaşlarımız söylediler. Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir." yanıtını verdi.