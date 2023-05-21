Ankara'da parkta buluştular sonrası vahşet! Biri 14 diğeri 13 yaşında...
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde parkta arkadaşı tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.Abone ol
İddialara göre, sabah okulda kavga eden iki öğrenci okuldan sonra Şafak Parkı'nda buluşmak üzere sözleşti. Aralarında çıkan tartışma sonucu 14 yaşındaki U.B evden bıçak getirerek M.E.A’yı 4 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılan 13 yaşındaki yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
U.B. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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