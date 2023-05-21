BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da parkta buluştular sonrası vahşet! Biri 14 diğeri 13 yaşında...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da parkta buluştular sonrası vahşet! Biri 14 diğeri 13 yaşında...

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde parkta arkadaşı tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

İddialara göre, sabah okulda kavga eden iki öğrenci okuldan sonra Şafak Parkı'nda buluşmak üzere sözleşti. Aralarında çıkan tartışma sonucu 14 yaşındaki U.B evden bıçak getirerek M.E.A’yı 4 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılan 13 yaşındaki yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

U.B. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ümit Özdağ kahkaha atarken basın danışmanı gözyaşlarıyla toprağa verildi! Törene katılmadı...
Foto Galeri Ümit Özdağ kahkaha atarken basın danışmanı gözyaşlarıyla toprağa verildi! Törene katılmadı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da hırsızlar apartmandan 160 metre bakır kablo çaldılar
İstanbul'da hırsızlar apartmandan 160 metre bakır kablo çaldılar
G7, Ukrayna'ya diplomatik ve askeri desteği sürdürecek
G7, Ukrayna'ya diplomatik ve askeri desteği sürdürecek
Trabzonspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Trabzonspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Yunanistan'da seçmenler genel seçim için sandık başında
Yunanistan'da seçmenler genel seçim için sandık başında
Meral Akşener seçime 1 hafta kala paylaştı Cüneyt Özdemir 'inanılmaz' dedi
Meral Akşener seçime 1 hafta kala paylaştı Cüneyt Özdemir 'inanılmaz' dedi
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Hangi adayı destekleyeceği merak ediliyor! Sinan Oğan 11 maddelik paylaşım yaptı
Hangi adayı destekleyeceği merak ediliyor! Sinan Oğan 11 maddelik paylaşım yaptı
Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Ali Babacan'ın anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz sözüne Akşener'den açıklama
Ali Babacan'ın anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz sözüne Akşener'den açıklama
G7 liderlerinden, küresel gıda güvenliği krizine karşı işbirliği mesajı
G7 liderlerinden, küresel gıda güvenliği krizine karşı işbirliği mesajı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD, son depremin şiddetini açıkladı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD, son depremin şiddetini açıkladı
VakıfBank'ın Şampiyonlar Ligi zaferi
VakıfBank'ın Şampiyonlar Ligi zaferi