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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova arasındaki kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Her gün 21.00-07.00 saatlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak devam edecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı - TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerinde bakım onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde trafik işaretlemesi bant aktarma olarak yapılacak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 39-43. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanacak.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı 18-23. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Muğla-Bodrum yolunun 14-50. kilometrelerinde bisiklet yarışı düzenleneceğinden 07.00-17.00 saatlerinde sağ şerit araç trafiğine kapatılacak.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 56. kilometresindeki (Trabzon şehir geçişi) Çömlekçi Araç Alt Geçidi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak bakım, onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam edecek.

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