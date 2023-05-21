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Erzincan'da dolu yağışı yolları beyaza büründürdü

Erzincan'da dolu yağışı yolları beyaza büründürdü

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

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Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Zaman zaman dolu yağışının etkili olduğu ilçede bazı sokak ve caddeler beyaza büründü.

Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları ve toprak kayması yaşandı. Şırzı köprüsü mevkiinde kısa süre trafiğe kapalı kalan yola İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri müdahale etti.

Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman incelemelerde bulunarak ekiplere kolaylıklar diledi.

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