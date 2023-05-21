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Enver Aysever’in iddiası: Halk TV seçim günü AKTV olacak?

Enver Aysever’in iddiası: Halk TV seçim günü AKTV olacak?

Gazeteci Enver Aysever, Halk TV’nin seçim günü AKTV gibi çalışacağını iddia ederken İsmail Küçükkaya’nın bu konuda görevlendirildiğini öne sürdü.

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Enver Aysever sosyal medya hesabından Halk TV ve İsmail Küçükkaya ile ilgili sert eleştirilerde bulunmaya devam ediyor.

İsmail Küçükkaya’nın 2018 yılındaki ve 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV’de sunduğu programlarda yaptıklarıyla muhalefetin ümitlerini kırdığını ifade eden Enver Aysever, yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek açıklamalar yaptı.

"İzlemeyin izlettirmeyin"

Aysever, sosyal medya kanalından yaptığı son paylaşımda Halk TV’yi AKTV olarak nitelendirirken seçim gecesi yine AK Parti’ye çalışabileceğini belirtti.

Bu konuda İsmail Küçükkaya’ya da yüklenen Aysever “Seçim akşamı Halktv (bence Aktv) yine iktidara çalışırsa şaşırmam. İsmail Küçükkaya her seçimde görevini yapıyor. Bence izlemeyin, izlettirmeyin” diye yazdı.

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