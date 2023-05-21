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İstanbul'da jandarmadan operasyon: 3 ton 600 litre sahte içki ele geçirildi!

İstanbul'da jandarmadan operasyon: 3 ton 600 litre sahte içki ele geçirildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahte içki üreten iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 3 ton 600 litre sahte içki ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; şüpheli şahısların sahte içki imal ettiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürecekleri bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği depolar tespit edildi.

Söz konusu bölgelerde araştırmalarını derinleştiren ekipler, şüphelileri ve şüphelilerin sahte içki imal ettikleri adresleri yakın takibe aldı ve belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İmalathane olarak kullanılan depolarda yapılan aramalarda; çeşitli markalara ait 3 bin 900 adet sahte bandrol, 1 ton 300 litre sahte rakı, 1 ton 150 litre sahte viski ile 1 ton 150 litre sahte votka ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.İ. ve Y.D. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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