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Bursa'da Doğancı barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı, barajın kapakları açıldı

Bursa'da Doğancı barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı, barajın kapakları açıldı

BURSA'da son yağışlarla birlikte yüzde 100’e ulaşan Doğancı Barajı’nda da kapaklar açılarak, Nilüfer Çayı’na su salınmaya başlandı.

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Son aylardaki yağışlarla birlikte Bursa’ya içme suyu temin eden barajlarda su bereketi yaşandı. Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı yüzleri güldürdü. Nilüfer Barajı’nın yüzde 80'e yükselmesinin ardından alt havzadaki Doğancı Barajı ise yüzde 100'e ulaştı. Doğancı Barajı’nın tam kapasiteye ulaşmasının ardından Nilüfer Çayı’na su salındığı açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından BUSKİ'nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Barajlarımıza bereket yağdı. Nisan ayındaki yağmurlarla seviyesi hızla yükselen Doğancı Barajımız Mayıs ayında yüzde 100 seviyesine ulaştı. Fazla gelen su baraj kapakları aralanarak su salınımına başlandı. Nilüfer Barajı seviyesi yüzde 80'lere ulaştı. Yağışlarla seviye her geçen gün artıyor. Barajlarımız dolsa da tasarrufu elden bırakmamalıyız. Durmak yok, canla başla tasarrufa devam."

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