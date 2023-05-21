BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  EKONOMİ

EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti

EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 doğal gaz dağıtım şirketinin 2 farklı tesisi için depolama tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

Abone ol

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin İzmit ve Kırıkkale'de bulunan tesislerine ilişkin depolama tarifeleri revize edildi.

Bu kapsamda, İzmit'te bulunan tesiste benzin ve motorin türleri için günlük depolama maliyeti metreküp başına 2,72 lira, teslim etme ve teslim alma bedeli de iki tür için metreküp başına 34 lira olarak belirlendi.

Kırıkkale'de bulunan tesiste de benzin ve motorin türleri için günlük depolama maliyetinin metreküp başına 2,75 lira, teslim etme ve teslim alma bedelinin iki tür için metreküp başına 35 lira olması kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum'da aile dramı! Annesinin sütünden zehirlenen bebek öldü
Bodrum'da aile dramı! Annesinin sütünden zehirlenen bebek öldü
Estonya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
Estonya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
5. Küresel LNG Forumu Hamburg'da başlıyor
5. Küresel LNG Forumu Hamburg'da başlıyor
UCM: Rusya'nın, Başsavcı Han hakkında arama kararı kabul edilemez
UCM: Rusya'nın, Başsavcı Han hakkında arama kararı kabul edilemez
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay'dan kötü haber
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay'dan kötü haber
İstanbul'da jandarmadan operasyon: 3 ton 600 litre sahte içki ele geçirildi!
İstanbul'da jandarmadan operasyon: 3 ton 600 litre sahte içki ele geçirildi!
Antalya'da eşini 4 çocuğunun gözü önünde katletti ardından yakınlarını aradı
Antalya'da eşini 4 çocuğunun gözü önünde katletti ardından yakınlarını aradı
Enver Aysever’in iddiası: Halk TV seçim günü AKTV olacak?
Enver Aysever’in iddiası: Halk TV seçim günü AKTV olacak?
A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlık maçında İran'ı 3-2 yendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlık maçında İran'ı 3-2 yendi
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Erzincan'da dolu yağışı yolları beyaza büründürdü
Erzincan'da dolu yağışı yolları beyaza büründürdü