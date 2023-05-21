5. Küresel LNG Forumu Hamburg'da başlıyor

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasası ile LNG alt yapısı ve yeni projelerin ele alınacağı 5. Küresel LNG Forumu Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

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Bu yıl 5'incisi düzenlenecek Küresel LNG Forumu, yarın Hamburg'da başlayacak.

İki gün sürecek forumda Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında giderek artan LNG talebi ve Avrupa'nın bu alandaki yeni adımları masaya yatırılacak.

Çok sayıda uzmanın ve sektör temsilcisinin katılacağı forumda, LNG piyasasına dair gelişmeler, tedarik dinamikleri, gaz talebindeki değişimler, LNG endüstrisinin gelecek 5-10 yılda karşılaşacağı sorunlar tartışılacak.

Forumda ayrıca, LNG'nin kara ve deniz taşımacılığı ile daha geniş kullanımı, bu alandaki teknolojik gelişmeler, tesislerin güvenliği, siber saldırı konuları ele alınacak.