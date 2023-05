Haftanın tarihine bakış

Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Mayıs 1960'ta ülke yönetimine el koydu. 37 subayın organize ettiği darbe sürecinde, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi - Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecinin resmen başlatılması 23 Mayıs 2022'de kararlaştırıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme hedefi, 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke yönetimine el koymasıyla sekteye uğradı.

Türkiye'de 1946 yılında çok partili hayata geçilmesinin ardından, 1950 yılında iktidara gelen DP, 10 yıl iktidarda kaldı. DP iktidarının son dönemlerinde ülkede yaşanan gerilim, zaman zaman şiddetle kendini gösterdi.

Muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bazı yurt gezilerinin engellendiği ve saldırıya uğradığı iddiaları ortaya atıldı. Üniversite öğrencileri, hükümet aleyhine gösterilere başladı.

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda üniversite öğrencilerinin eylemi sırasında Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz, seken bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Emeksiz'in "polis kurşunuyla hayatını kaybettiği" yönündeki haberler sebebiyle olaylar daha da şiddetlendi.

Ülkedeki gelişmeler üzerine İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi.

Ankara'da 5 Mayıs 1960'ta bir öğrenci grubu, "555K" yani "5'inci ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da" koduyla gösteri düzenledi. Adnan Menderes, kendisine karşı eylem yapılan yere giderek eylemcilerin arasına girdi. O sırada bir genç Menderes'in boğazını sıktı. "Ne istiyorsun" diye sorduğu gençten "Hürriyet istiyorum" cevabını alan Menderes, "Bir başbakanın boğazını sıkıyorsun bundan ala hürriyet mi var?" ifadelerini kullandı.

21 Mayıs'ta da Harp Okulu öğrencileri sokağa çıktı ve Zafer Anıtı'na kadar "sessiz" yürüyüş yaptı.

- Ankara Radyosundan okunan bildiriyle "ihtilal" duyuruldu

Olaylardan rahatsızlık duyulduğu iddiasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu. Kurmay Albay Alparslan Türkeş tarafından Ankara Radyosundan okunan bildiriyle "ihtilal" duyuruldu.

"Ülkenin gitgide baskı rejimine götürüldüğü" iddiasıyla Milli Birlik Komitesi tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında, bütün antidemokratik yöntemler devreye sokuldu.

Milli Birlik Komitesi, Anayasa ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı. Adnan Menderes, aynı gün yurt gezisi kapsamında bulunduğu Kütahya'da Albay Muhsin Batur tarafından gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü ve daha sonra diğer tutuklu DP üyeleriyle Yassıada'da hapsedildi.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve bazı bakanlar, Yassıada'da yargılandı. Yargılama sonucunda, Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 1961'de idam edildi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 592 kişinin yargılandığı ve bu yargılamaların sonunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Marmara'daki Yassıada ise darbenin 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açıldı.

-Belli başlı öteki olaylar:

22 Mayıs

1912- Hicivleriyle bilinen Şair Eşref öldü.

1931- Futbolda İstanbul Şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan Şampiyonu Olimpiyakos'u 1-0 yendi.

1947- ABD Başkanı Harry Truman, Türkiye'ye yapılacak yardımı imzaladı. Yardımı, ABD Dışişleri Bakanı Marshall'ın kontrol edeceği açıklandı. Aynı gün General Oliver başkanlığındaki ABD heyeti, askeri yardımı görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

1950- 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden birinci çıkan Demokrat Partinin Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisince Türkiye'nin Üçüncü Cumhurbaşkanı seçildi. Hükümeti kurmakla DP Aydın Milletvekili Adnan Menderes görevlendirildi.

1955- Aziziye Tabyası kahramanı Nene Hatun, 97 yaşında Erzurum'da öldü.

1958- İstanbul Süleymaniye'deki tarihi Siyavuş Paşa Konağı yandı.

1960- Haberleşmeye sansür koyan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, 5 kişinin bir araya gelerek dolaşmasını yasakladı.

1960- Ressam İbrahim Çallı, İstanbul'da 78 yaşında öldü.

1971- Bingöl'de 6,7 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü.

1972- Richard Nixon, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

1980- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline karşı çıkmak amacıyla Moskova Olimpiyatları'nı protesto eden ABD'nin çağrısına uyan Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin de olimpiyatlara katılmaması yönünde karar aldı.

1982- Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 83 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1988- Galatasaraylı Tanju Çolak, Metin Oktay'ın 25 yıllık 38 gol rekorunu 39 golle kırdı.

1991- Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.

2007- Ankara Ulus'taki Anafartalar Çarşısı önündeki bombalı terör saldırısında 6 kişi öldü, 91 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün değişik tarihlerde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9'a yükseldi.

2008- TBMM Genel Kurulunda, üniversite bulunmayan 9 ilde devlet, İstanbul'da da 2 vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi. Böylece Türkiye'de üniversitesiz il kalmadı.

2010- CHP 33. Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan seçildi.

2011- 64. Uluslararası Cannes Film Festivalinde, "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve "Le gamin au velo" filmiyle Eric ve Luc Dardenne kardeşler, "Büyük Ödül"ü paylaştı.

2013- Uzan ailesince Çukurova (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik Şirketlerine el konulmasından dolayı açılan Libananco davasının temyizi, Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandı. Washington'daki son duruşmadan faiziyle birlikte Türkiye'ye 23,5 milyar dolarlık dünyanın en büyük tazminatlarından birinin ödenmesi kararı verildi.

2013- Polonya'nın başkenti Varşova'daki Gliwice Onkoloji Enstitüsünce, iş yerinde geçirdiği kazada yüzü ve çene kemikleri parçalanan bir kişiye ilk "acil" yüz nakli yapıldı.

2016- AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, geçerli 1405 oyun tamamını alarak, partinin üçüncü genel başkanlığına seçildi.

2016- İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Dünya Kupası müsabakalarında Türkiye dünya 3.'sü oldu.

2016- İsviçre'nin Montrö kentindeki Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlarda 62 kiloda İrem Yaman altın madalya kazandı.

2017- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de aralarında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri dahil 221 sanığın yargılanmasına başlandı.

2017- İngiltere'nin Manchester kentindeki bir konser salonunda canlı bombanın kendisini patlattığı terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2018- ODTÜ'lü tasarım ekibi Designnobis, Avrupa Tasarım Yarışması'nda 6 ödül birden kazandı.

2022- Bursa'da bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bu miktar "tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron sayısı" oldu.

2022- Kovid-19 vaka sayısı 1000'in altına düştü.

23 Mayıs

1919- İzmir'in, İtilaf Devletleri adına Yunan güçlerince işgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapıldı.

1928- Türk Vatandaşlığı Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1938- İstanbul Elektrik Şirketinin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara'da imzalandı.

1944- Nazi liderlerinden Heinrich Himmler, müttefiklerin eline geçmemek için siyanür kapsülüyle intihar etti.

1949- İkiye bölünen Almanya'nın batı tarafında "Federal Cumhuriyet" ilan edildi.

1960- İsrail, Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ı yakaladığını açıkladı.

1971- İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom, Nişantaşı'ndaki bir apartman dairesinde şakağına sıkılan üç kurşunla öldürülmüş bulundu. Elrom, 17 Mayıs'ta kaçırılmıştı.

1992- İstanbul'a 117 yıl hizmet eden Galata Köprüsü yerinden sökülerek Haliç'e çekildi.

1995- "Kömür Kralı" olarak tanınan Yeni Günaydın ve Tan gazetelerinin sahibi Bekir Kutmangil silahlı saldırıda öldürüldü.

1996- Türk pop müziği sanatçısı Tanju Okan hayatını kaybetti.

2002- Ankara'nın en eski ve en büyük sinemalarından Akün, 1975'te Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi "Hababam Sınıfı" ile açtığı perdelerini, yine aynı filmle bir daha açılmamak üzere kapattı.

2006- Ege Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan Türk ve Yunan Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 uçağı havada çarpışarak düştü. Paraşütle atlayan pilot, Panama bayraklı bir tanker tarafından kurtarıldıktan sonra askeri helikopterle Fethiye'ye getirildi.

2013- Eski Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge ve İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Göğsüne yakın mesafeden ateş edildiği tespit edilen Kozakçıoğlu'nun cesedinin yakınında ruhsatlı tabancası bulundu.

2013- Japon dağcı Yuichiro Miura, 80 yaşında Everest'e tırmanarak dünyanın zirvesine ulaşan en yaşlı kişi oldu.

2016- ABD Başkanı Barack Obama, Vietnam'a uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığını açıkladı.

2016- Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da ilk kez, Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi düzenlendi.

2017- ABD, terör örgütü PYD/PKK'ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs'ta iki büyük askeri sevkiyat yaptı.

2018- Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetti.

2019- Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçları soruşturan Birleşmiş Milletler ekibi, 12 toplu mezar ortaya çıkardı.

2021- İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti.

2022- Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gence, kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle bedelli askerlik yolu açıldı.

2022-Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecinin resmen başlatılması kararlaştırıldı.

24 Mayıs

1543- Dünya'nın Güneş'in çevresinde döndüğünü ispatlayan bilim adamı Kopernik öldü.

1844- Amerikalı mucit Samuel F. B. Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'da bir tren istasyonuna, icadı olan Mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.

1921- Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sagir idam edildi.

1924- Yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryollarının millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.

1979- Yüzde 85'i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı "Mavi Işık 79-XA", Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.

1989- Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı.

2000- İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi.

2016- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni onayladı.

2016- Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki 9 bin sığınmacının yaşadığı İdomeni sığınmacı kampı boşaltıldı.

2017- Libya açıklarında 500 göçmeni taşıyan teknenin alabora olması nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti.

2017- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir madende, 1,3 metre uzunluğunda 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu.

2017- ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçilmeden önce "Cehennem çukuru" olarak nitelendirdiği Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelmesi, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

2018- Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları MH17'nin, Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etti. Rusya Savunma Bakanlığı, soruşturma grubunun açıklamasını yalanladı.

2018- Özel bir koleksiyonda olduğu tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterine kayıtlı 524 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, 54 yıl sonra Topkapı Sarayı Müzesi'ne iade edildi.

25 Mayıs

1571- İspanya Kralı ile Venedik ve Papa, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı.

1924- Türk Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çek Milli Futbol Takımı'na 5-2 yenildi.

1929- İstanbul'da 4. Beynelmilel Ajanslar Kongresi toplandı.

1935- Birinci Türk Basın Kongresi toplandı.

1944- Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.

1954- Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.

1954- Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.

1983- Şair, gazeteci yazar Necip Fazıl Kısakürek, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1989- Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı seçildi.

1993- Bingöl'de yol kesen teröristler, terhis edilen silahsız ve korumasız 33 eri şehit etti.

1997- Afganistan'dan kaçan General Raşit Dostum, Türkiye'ye sığındı.

2003- Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sertab Erener'in seslendirdiği "Every Way That I Can" adlı parçayla birinci oldu.

2003- Nuri Bilge Ceylan'ın "Uzak" adlı filmi, 56. Cannes Film Festivali'nde "Büyük Jüri Ödülü"nü aldı.

2005- Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırması amaçlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattına ilk petrol, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in katıldığı törenle verildi.

2007- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanının 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili genel seçiminin dört yılda bir yapılmasını ve TBMM'nin seçimler dahil toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngören anayasa değişikliğini TBMM'ye iade etti.

2008- Nuri Bilge Ceylan "Üç Maymun" filmiyle 61. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünü aldı.

2011- İsviçre hükümeti, tüm nükleer santrallerini kapatacağını açıkladı.

2015- Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, rüşvet almaktan 8 ay hapse mahkum edildi.

2017- Samanyolu Galaksisi'nden 100 kat hızlı yıldız üretebilen yeni bir galaksi türü keşfedildi.

2017- NATO, muharip bir rol üstlenmeden DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılma kararı verdi.

2020- ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

26 Mayıs

1512- Oğlu Yavuz Sultan Selim'in tahttan indirdiği II. Bayezid, Dimetoka yakınlarında vefat etti.

1957- Abant'ta 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi hayatını kaybetti.

1992- Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakınlarındaki Jandarma Karakolu, bir grup teröristin saldırısına uğradı. Çatışmada 40 terörist öldürüldü.

1997- Susurluk'taki kazanın duruşmasında, kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezası ile DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

1999- Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen başörtülü memurların, "uyarı cezası" verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.

2003- Ukrayna Hava Yollarına ait uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 asker ile 13 kişilik mürettebat öldü.

2011- Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, savaş suçlusu olarak aranan Ratko Mladiç'in yakalandığını açıkladı.

2013- Rusya'da 4 binden fazla şarkıcı, St. Petersburg'da açık havada bir saatlik bir konser vererek "Dünyanın En Büyük Korosu" rekorunu kırdı.

2016- Yunanistan'da, düşünceleri Platon ile birlikte Batı uygarlığının temeli olarak kabul edilen iki büyük filozoftan biri olan Aristo'nun mezarı, Halkidiki Yarımadası'ndaki Stagina bölgesinde bulundu.

2017- ABD'de federal temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Müslüman ülke vatandaşına yönelik vize ve ülkeye giriş yasağının yürürlüğe konulması talebini reddetti.

2019- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, 92 yaşında hayatını kaybetti.

27 Mayıs

1935- Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.

1944- Altınların Latin harfleriyle basılmasına başlandı.

1953- Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında "Avrupa Savunma Birliği Anlaşması" imzalandı.

1956- İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Türk Güreş Milli Takımı, serbestte 6 birincilikle şampiyon oldu.

1960- Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Orgeneral Cemal Gürsel, Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini üstlenen Milli Birlik Komitesinin (MBK) başına getirildi.

1961- Anayasa, Kurucu Mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi.

1972- ANKA Haber Ajansı kuruldu.

1980- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da öldürüldü.

1986- Tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı.

1992- Iğdır ve Ardahan il oldu.

1999- BM Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'i, Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmak ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı.

2007- DYP'nin olağanüstü kongresinde partinin adı Demokrat Parti (DP) olarak değiştirildi.

2007- Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" filmi, 60. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü aldı.

2013- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim'deki yayalaştırma çalışmalarında ağaçların sökülmesini gerekçe gösteren kişiler, "Gezi Parkı eylemleri" adıyla anılacak olaylı gösterilerin başlamasına neden oldu.

2013- AB'nin silah ambargosu, Suriye'deki muhaliflerin silahlandırılmasından yana tavır alan İngiltere ve Fransa'nın kararlı tutumu sonucu 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.

2013- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel, Alzheimer hastalığı ve sıvı elektrolit dengesizliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.

2016- ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

2020- Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası törenle açıldı.

28 Mayıs

1492- Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu.

1862- Sayıştay kuruldu.

1902- Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.

1918- Azerbaycan, bağımsızlığını ilan etti. 28 ay bağımsız kalan Türk devleti, 27 Nisan 1920'de Sovyetler Birliği'ne katıldı.

1919- İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kişi yer aldı. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.

1928- Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırdı.

1953- Kore'deki Türk Tugayı, 28-29 Mayıs savaşlarında 155 şehit verdi.

1959- ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağlıklı olarak dünyaya döndü.

1960- Cemal Gürsel "Devlet Başkanı" oldu.

1961- Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Londra'da kuruldu.

1986- Şair Edip Cansever, 58 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1987- Batı Alman pilot Mathias Rust, küçük uçağıyla Sovyet hava koridorunu delerek Kızıl Meydan'a indi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı Koldunov görevden alındı.

1992- Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan "Ümit Köprüsü" hizmete girdi.

2002- NATO, Rusya'yı "sınırlı ortak" ilan etti.

2004- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gençlerin imam hatip liselerine yönlenmelerinin özendirilmesi gerekçesiyle hazırlanan ve "Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u kısmen TBMM'ye iade etti.

2011- Mısır, Gazze sınırındaki Refah sınır kapısını daimi olarak açtı.

2013- İtalya Temsilciler Meclisi, kadınlara yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi ile bunlarla mücadeleyi kapsayan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni oy birliğiyle kabul etti.

2013- Belçika'nın üçüncü büyük kenti Gent'te, belediye çalışanlarına 2007 yılında getirilen başörtüsü yasağı kaldırıldı.

2015- Etiyopya'da 3,5 milyon yıllık yeni insansı kalıntılar bulundu.

2015- İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Ağlama Duvarı'nın olduğu bölüme köprü inşa etmeye başladı.

2016- Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ mevzilerine yönelik atışlar ve hava harekatı sonucunda 104 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

2018- Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

2018- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti.

2021- Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

2022- Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.