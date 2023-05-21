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Mansur Yavaş'ın Öcalan iddiası 'belgeleri var' dedi AK Parti iktidarı 2003, 2006 ve 2013'te

Mansur Yavaş'ın Öcalan iddiası 'belgeleri var' dedi AK Parti iktidarı 2003, 2006 ve 2013'te

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, belgeleriyle AK Parti iktidarının 2003, 2006 ve 2013’te PKK elebaşı Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Fox TV’ye konuk oldu.

Yavaş, AK Parti’nin seçim çalışmaları boyunca muhalefeti terörle iltisaklı göstermesine tepki gösterdi.

"Öcalan'ı 3 defa çıkarmaya çalıştılar"

AK Parti'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı üç kez serbest bırakmaya çalıştığını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

“AK Parti 3 defa Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulundu. Birisi 2003’te topluma kazandırma kanunu tasarısı ile denediler. Amerikalıların istediği Irak’ı girince.

Daha sonra 2006’da Bakanlar Kurulu ile denediler. Bunun bir maddesinde ‘suç işlemek için örgüt kurmak suçunda terör örgütünün yöneticisi hakkında da uygulanabileceği hükmedilmiştir. Ancak bu hükme göre, terör örgütü kurucusu etkin pişmanlık hükmünden bir kez kullanabilecektir”.

Evet, altında Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var. Bunun üzerine CHP Milletvekili Orhan Eraslan itiraz ediyor. Sonra geri çektiler. Tekrar 2013’te bir defa daha geliyor. Bunda da CHP vekilleri şiddetli şekilde itiraz edince, geri çekiliyor.”

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