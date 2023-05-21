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Portekiz'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Portekiz'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Portekiz'deki Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

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Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda tek gün yapılacak oy kullanma işlemine yerel saatle 08.00'de başlandı.

TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportlarını ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, Lizbon Büyükelçiliği binası önünde sıraya girdi.

Yerel saatle 22.00'de sona erecek oy kullanma işleminin ardından diplomatik torbalara konulacak oy pusulaları diplomatik kurye ile yarın Türkiye'ye gönderilecek.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Portekiz'de kayıtlı 1484 Türk seçmen bulunurken, ilk turda oy kullananların sayısı 859 olmuştu.

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