BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  SPOR

Bursa'da SPX Dağyenice Ultra Maratonu sona erdi

Bursa'da SPX Dağyenice Ultra Maratonu sona erdi

BURSA Nilüfer Belediyesi’nin de desteklediği bu yıl 4’ncüsü düzenlenen SPX Dağyenice Ultra Maratonu tamamlandı.

Abone ol

Dağyenice'den başlayıp patikalardan devam eden SPX Dağyenice Ultra Maratonu bu yıl 4. kez düzenlendi. Maratonda bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü sebebiyle ilk kez 100K maratonu da düzenlendi. 100K Maratonu 19 Mayıs günü başladı ve 22 saat sürdü.

110 sporcunun Gölyazı Köprüsü’nden başladığı 100 kilometrelik yarışta Oğuzhan Emre Singer 10 saat 49 dakikalık sürede finishe gelen ilk sporcu oldu. Maratona katılan kadın sporcu İrem Can Ayaz 11 saat 10 dakikalık süre ile genel klasmanda ikinci olurken, kadınlar kategorisinde de açık ara birinci oldu.

Maratonun diğer etapları 20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti.
61 K toprak, 33 K su, 15 K ateş ve 6 K göl parkurlarının yer aldığı maratonda sporcular birbirinden zorlu etaplarda zamana karşı yarıştı. Sporcular aynı anda yağmur sebebiyle ağırlaşan parkurlarla da mücadele etti. Zorlu yarışlardan biri olan 61K yarışında erkeklerde Baran Nalbantoğlu, kadınlarda Nuray Bulut Göktepe mutlu sona ulaştı. Yoğun katılımın olduğu 33K parkurunda erkeklerde Ege Yoldüren, kadınlarda Dilan Atak bitiş noktasına ilk gelen sporcular oldu. 15K parkurunda erkeklerde İsmail Özkan, kadınlarda Çiğdem Gülgeç Tütüncü rakiplerinin önünde yarışı tamamladılar. Kros ve doğa şartlarına yeni başlayanları özendirmek için yapılan 6K parkurunu erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Büşra Kaya birinci oldu. Ayrıca +40 ve +50 kategorilerinde de derecelendirmeler yapıldı.

Maratonda dereceye girenlere kupa ve hediyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve yarışma sponsorları tarafından verildi. Tüm sporcu ve organizatörleri kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer’in güzelliklerini sergileyen, eşsiz bir doğaya sahip olan Dağyenice bölgesi ve Mysia Yolları’nı tüm ülkemize tanıttığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu maratona katılım her yıl katlanarak artıyor. Önümüzdeki süreçteki yarışlara daha fazla ülke, daha fazla sporcu katılacağından eminiz. Bu da Bursa ve Nilüfer’in tanıtımına önemli katkılar sağlıyor” dedi.
(AF-AÇ)

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
Konya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
İsrailli aşırı sağcı bakan, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli aşırı sağcı bakan, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Portekiz'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
Portekiz'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı
Nuggets, NBA finaline bir galibiyet uzaklıkta
Nuggets, NBA finaline bir galibiyet uzaklıkta
Mansur Yavaş'ın Öcalan iddiası 'belgeleri var' dedi AK Parti iktidarı 2003, 2006 ve 2013'te
Mansur Yavaş'ın Öcalan iddiası 'belgeleri var' dedi AK Parti iktidarı 2003, 2006 ve 2013'te
Aydın'da defineciler jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı!
Aydın'da defineciler jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 28 Mayıs mesajı! "Hep beraber 'yeter' diyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 28 Mayıs mesajı! "Hep beraber 'yeter' diyeceğiz"
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
İzmir'de 38 ton sahte içki ele geçirildi
İzmir'de 38 ton sahte içki ele geçirildi
Kocaeli'de 137 Afgan uyruklu göçmen sınır dışı ediliyor
Kocaeli'de 137 Afgan uyruklu göçmen sınır dışı ediliyor
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı