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Adana'da kamyon sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kamyon sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde şarampolde durduğu için vatandaşlar tarafından ihbar edilen kamyonete ekipler tarafından bakıldığında sürücünün direksiyon başında cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, sabah saat 05.30'da Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı köyü Kayhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah taşocağı yolu kenarında şarampolde duran 01 AJK 218 plakalı kamyonu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü Mustafa Özdemir’in (42) direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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