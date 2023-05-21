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Sahte devlet memuru karı-kocadan akılalmaz oyun! 'Aylık bağlanacak' diye beklerken şoke oldular

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Sahte devlet memuru karı-kocadan akılalmaz oyun! 'Aylık bağlanacak' diye beklerken şoke oldular

ADANA'da kendilerini devlet memuru olarak tanıtan bir çift, lösemili çocuğun ailesini dolandırdı. 'Aylık bağlanacak' ümidiyle bekleyen aile hayatlarının şokunu yaşadı. İşte pes dedirten dolandırıcılık hikayesi...

Sahte devlet memuru karı-kocadan akılalmaz oyun! 'Aylık bağlanacak' diye beklerken şoke oldular

Tuğba ve Kayacan Atalan çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olan Ayaz, 2016 yılında aniden fenalaştı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Sahte devlet memuru karı-kocadan akılalmaz oyun! 'Aylık bağlanacak' diye beklerken şoke oldular

Hastanede yapılan test sonucunda doktorlar, küçük çocuğa lösemi teşhisi koydu.

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Sahte devlet memuru karı-kocadan akılalmaz oyun! 'Aylık bağlanacak' diye beklerken şoke oldular

Ayaz, 2018 yılı Mayıs ayında amcası Fahri'den nakledilen kök hücreyle hayata tutundu. 

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Sahte devlet memuru karı-kocadan akılalmaz oyun! 'Aylık bağlanacak' diye beklerken şoke oldular

Henüz hastalığını atlatamayan ve zaman zaman yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede yatmak zorunda kalan küçük çocuğun ailesi, oğullarının yeniden sağlığına kavuşup hastalığını yeneceği günü umutla beklerken bu kez dolandırıcıların hedefi oldu.

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