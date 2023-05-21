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İstanbul'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, toplamda 3 bin 600 litre kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollarla ürettikleri içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanması için harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sırasında şüphelilerin, sağlıksız koşullarda ve kaçak yollarla ürettikleri içkileri şişeledikleri, şişelerin üzerine ise bilinen markaların bandrollerinin sahtelerini yapıştırdıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından depo olarak kullanılan adresleri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı markalara ait 3 bin 900 adet sahte bandrolün yanı sıra 1300 litre sahte rakı, 1150 litre sahte viski ve 1150 litre sahte votka ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise daha sonra adliyeye sevk edildi.

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