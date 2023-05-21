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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın geleceği belli oldu

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın geleceği belli oldu

Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Yusuf Yazıcı'nın sezon bitimiyle Bordo-Mavili kulübe veda etmesi kesinleşti. Yazıcı'nın yeni sezonda formasını giyeceği takım belli gibi.

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Trabzonspor'da sezon başında büyük umutlarla Lille kulübünden geri kiralanan Yusuf Yazıcı, bir türlü beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "İyi çalışanları tercih ettim" diyerek Fenerbahçe maçının 21 kişilik maç kadrosuna almadığı Yusuf Yazıcı, kiralık sözleşmesinin bitiminde Trabzon'dan ayrılacak.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Yusuf Yazıcı Lille'e de dönmeyecek. Deneyimli futbolcu, yarım sezon kiralık formasını giydiği ve önemli izler bıraktığı CSKA Moskova ile masaya oturacak.

Söz konusu dönemde Yusuf Yazıcı CSKA Moskoca ile 12 maça çıkmış ve 8 gol, 2 asistlik katkı vermişti. 

Rus ekibi sezon sonunda Lille ile bonservis için pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Fransız ekibinin planları arasında yer almayan Yusuf Yazıcı'nın bu kez CSKA Moskova'ya transferinin önünün açık olduğu belirtiliyor.

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