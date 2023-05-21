Doğu Karadeniz'in en büyük camisi seneye Ramazan'da açılacak
Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin 2024 yılı Ramazan ayında açılması planlanıyor.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük cami ve külliyesi inşaatında sona yaklaşılıyor. İnşaatın büyük bir kısmı tamamlanırken, açılışının 2024 yılının Ramazan ayında yapılması planlanıyor.
2018 yılınsa dönemin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu zamanında yapımına başlanılan, projesi Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın destekleriyle Pazarkapı mevkiinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde hazırlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi inşaatı sürüyor.
15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 metrekare ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.