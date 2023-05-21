BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  SPOR

Galatasaray'da Gomis yolcu yerine düşünülen isim Ukraynalı Artem Dovbyk

Galatasaray'da Gomis yolcu yerine düşünülen isim Ukraynalı Artem Dovbyk

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Galatasaray forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

Abone ol

Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk yarışı bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezon için çalışmalara başlayan Aslan hücum hattı için Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i gündemine aldı.

Sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile yolları ayırmayı hedefleyen Galatasaray, Dnipro'da oynayan 25 yaşındaki golcü ile ilgili detaylı araştırmalara başladı.

Menajeriyle görüşülecek

Sarı-Kırmızılı yetkililer, futbolcunun menajeriyle de önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen golcü oyuncunun ilk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak cazip bir teklif sonrasında kararını değiştirebileceği belirtildi.

35 gole doğrudan katkı

Ukrayna'nın parlayan yıldızı Dovbyk, bu sezon Dnipro'da 28 gol, 7 de asist üretti. Dinamo Kiev, Midtjylland, Balti, Cherkaskyi takımlarında görev yapan futbolcuya 11 milyon euro değer biçiliyor. Marsilya ile de anılan yıldızın kontratı yıl sonunda bitecek.

Dovbyk'nin hava hakimiyeti kadar ceza sahası dışından attığı şutlar da dikkat çekiyor. Dovbyk Ukrayna Milli Takımı'nda da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Havalar ısınıyor, keneye karşı dikkatli olun!
Havalar ısınıyor, keneye karşı dikkatli olun!
İstanbul'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın geleceği belli oldu
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın geleceği belli oldu
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
Adana'da kamyon sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu
Adana'da kamyon sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu
Bursa'da SPX Dağyenice Ultra Maratonu sona erdi
Bursa'da SPX Dağyenice Ultra Maratonu sona erdi
Konya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
Konya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
İsrailli aşırı sağcı bakan, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli aşırı sağcı bakan, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Portekiz'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
Portekiz'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı
Nuggets, NBA finaline bir galibiyet uzaklıkta
Nuggets, NBA finaline bir galibiyet uzaklıkta
Mansur Yavaş'ın Öcalan iddiası 'belgeleri var' dedi AK Parti iktidarı 2003, 2006 ve 2013'te
Mansur Yavaş'ın Öcalan iddiası 'belgeleri var' dedi AK Parti iktidarı 2003, 2006 ve 2013'te