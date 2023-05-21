Galatasaray'da Gomis yolcu yerine düşünülen isim Ukraynalı Artem Dovbyk

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Galatasaray forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk yarışı bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezon için çalışmalara başlayan Aslan hücum hattı için Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i gündemine aldı.

Sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile yolları ayırmayı hedefleyen Galatasaray, Dnipro'da oynayan 25 yaşındaki golcü ile ilgili detaylı araştırmalara başladı.

Menajeriyle görüşülecek

Sarı-Kırmızılı yetkililer, futbolcunun menajeriyle de önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen golcü oyuncunun ilk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak cazip bir teklif sonrasında kararını değiştirebileceği belirtildi.

35 gole doğrudan katkı

Ukrayna'nın parlayan yıldızı Dovbyk, bu sezon Dnipro'da 28 gol, 7 de asist üretti. Dinamo Kiev, Midtjylland, Balti, Cherkaskyi takımlarında görev yapan futbolcuya 11 milyon euro değer biçiliyor. Marsilya ile de anılan yıldızın kontratı yıl sonunda bitecek.

Dovbyk'nin hava hakimiyeti kadar ceza sahası dışından attığı şutlar da dikkat çekiyor. Dovbyk Ukrayna Milli Takımı'nda da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti.