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Eskişehir'de binlerce kişi yağmur duası için toplandı

Eskişehir'de binlerce kişi yağmur duası için toplandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde binlerce vatandaşın katılımıyla yağmur ve şükür duası yapıldı.

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İnönü'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağmur ve şükür duası, bu sene de gerçekleştirildi. İlçede bulunan birçok mahallenin muhtarı ve İnönü Ziraat Odası tarafından düzenlenen yağmur ve şükür duası, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde yapıldı.

Yağmur ve şükür duasına, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Okunan ilahilerin ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğle namazı kılındı. Namazın ardından tarım alanlarında mahsullerin yağmura ihtiyaç duyması, daha iyi gelişebilmesi ve kuraklığın yaşanmaması için yağmur ve şükür duası yapıldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt yağmur duasını eda etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Allah dualarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlı yağmurlar yağar ve İnönü’müzün bereketli toprakları daha da bereketlenir" dedi.

Yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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