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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde çıkan çatışmada 5 asker öldürüldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde çıkan çatışmada 5 asker öldürüldü

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grupla çıkan çatışmada, 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, emniyet teşkilatı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Saravan Askeri Birliğine bağlı Devrim Muhafızlarından Hüseyin Badamki, Ali Gani, Muhammed Cemalzade, Yunus Seyfinejad ve Nasır Haydari, sınırdan geçmeye çalışan teröristlerle girdikleri çatışmada hayatlarını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

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