Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti!

Sosyal medyada Jahrein olarak bilinen Youtube ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Twitch programına bağlanan bir gencin annesine AK Partili olduğu için küfür etti.

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaptığı Twitch yayınında bir gencin annesine iğrenç hakaretlerde bulundu.

Twitch yayınında sesli bağlantılar alan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, yayınına bağlanan bir gence "Anan neden AKP'li neden Tayyip'çi" diye sordu. Yayına bağlanan genç ise "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor görülmüş" dedi. Jahrein ise "AKP de bunu mu düzeltmiş. Senin ben ananı s…." diyerek küfür etti.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Jahrein mahlaslıı Ahmet Sonuç kanala kendisine küfür edilecek gençlerin geldiğini ve onları önceden bilgilendirdiklerini ileri sürerek, bir gencin annesine AK Parti'ye oy veriyor diye küfretmesini bu şekilde normalleştirmeye çalıştı.

Soruşturma çağrısı

Küfür ve ahlaksızlığı hayatının normali haline getiren Jahrein'in bu tavrı tepki çekti. Vatandaşlar, ahlak yoksunu görüntülere ilişkin savcıları soruşturma açmaya çağırdı.

Geçtiğimiz günlerde Jahrein'in Twitter'daki bir sohbet odasında kullandığı skandal sözler de büyük tepki çekmişti.

Eşi ve çocuğuna sövdüler

Sohbet odasında 'Osman' isimli bir vatandaşın Müslümanlığı ile alenen dalga geçilip, çocuğu ve eşine kadar uzanan alçakça konuşmalar yapıldı.

"Arkada kız çocuğu gömüyorlar"

Sohbet odasında 'Osman' isimli vatandaş çirkin ifadelere tepki gösterirken mikrofona küçük bir bebeğin ağlama sesi de yansıdı. Faşizan grup, "Arkada kız çocuğu gömüyorlar, her şey olabilir." gibi ahlaksız ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu telefonla aramıştı

Kendisini 'CHP'nin beton Atatürkçü has evladı' olarak niteleyen Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını da sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sonuç, "Az önce Kılıçdaroğlu aradı. "Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey" dedi. Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti!" ifadesini kullanmıştı.