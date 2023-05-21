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Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri durumundan şüphelendiği İ.T'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de katıldığı kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında, 16,41 gram metamfetamin, 10 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 85 uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyal ile suç geliri olarak değerlendirilen 13 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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