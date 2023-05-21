Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de "Doğa Seni Çağırıyor" yürüyüşüne katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de "Doğa Seni Çağırıyor" etkinliği kapsamındaki doğa yürüyüşüne katıldı.

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Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlarla Koramaz Vadisi'ndeki 5 kilometrelik parkuru yürüdü.

Halkın halk yoğun ilgi gösterdiği Akar, yürüyüşün ardından Ağırnas Mahallesi'nde Mimar Sinan'ın doğduğu evi ziyaret etti.

Yetkililerden eve ilişkin bilgi alan Akar, ziyaretin ardından şunları söyledi:

"Bugün yemyeşil, doğa harikası Koramaz Vadisi’nde vatandaşlarımızla beraber çok güzel bir yürüyüş yaptık. Güzel bir sabah geçirdik. Daha sonra dünya çapındaki gururumuz, büyük bilim insanı Mimar Sinan'ın evini ziyaret ettik. Çok güzel, bakımlı şekilde korunuyor. Turizm, seyahat meraklılarına buraları da rotalarına eklemelerini, buraları da görmelerini tavsiye ediyorum."