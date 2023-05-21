At Yaylası, yeşillenen otlaklarıyla yılkı atlarını ve hayvan sürülerini ağırlıyor

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da yılkı atlarının yaşam alanı olan At Yaylası, yeşillenen otlaklarıyla bahar ve yaz ayları boyunca hayvan sürülerine ev sahipliği yapıyor.

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Kentin 10 kilometre kuzeyinde 1150-1250 metre rakımda yer alan ve 1-2 kilometre aralıklarla dizilmiş 7 yayladan oluşan At Yaylası, çevredeki mahalle ve köylerde yaşayanların yaz aylarında sürülerini otlattığı önemli bölgeler arasında yer alıyor.

İlkbaharda büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle yaylalara çıkan Bolulular, sonbahara kadar burada yaşıyor. Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla her yıl çok sayıda bölge sakininin geldiği yayla, adını aldığı yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Otlaklara salınan büyük ve küçükbaş hayvanlar, gün boyunca uçsuz bucaksız mera ve ormanlık alanlarda besleniyor. Bazı inek ve mandalar ise geceyi ormanda geçirebiliyor.

Ormanlık alandan çıkarak guruplar halinde meralarda otlayan yılkı atları, bölgenin turizmine de katkı sağlıyor. Bölgeye günübirlik gelen veya çadır kampı yapan tatilciler, atları gözlemleme ve fotoğraf çekme imkanı buluyor.