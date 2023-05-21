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Ordu'da polisin durdurduğu araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ordu'da polisin durdurduğu araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ordu'da polisin durdurduğu araçta 2,7 kilogram skunk ve 2 bin 150 adet sentetik uyuşturucu yakalanan 2 kişi tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu mevkisindeki polis uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada 2 kilo 700 gram skunk ve 2 bin 150 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçiren polis, sürücü M.P. ile S.G'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. ile S.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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