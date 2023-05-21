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Osmaniye'de dolu yağışı buğday tarlalarını vurdu

Osmaniye'de dolu yağışı buğday tarlalarını vurdu

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili buğday tarlalarına zarar verdi.

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Sumbas'ın Akdam köyünde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Aralıksız 20 dakika yağan dolu yağışı meyve ağaçlarına ve buğday ekili olan tarım arazilerine zarar verdi. Misket büyüklüğünde yağan dolu, hasada 1 hafta kala buğday tarlalarında büyük hasara yol açtı.

Akdam köyünde 35 dönüm arazide buğday tarlasının dolu yağışından dolayı tamamen zarar gördüğü belirten çiftçi Ali Çullu, "Borcumuz vardı, hasatta öderim diye düşünüyorduk. Şimdi mahvolduk. Dün akşam üzeri şiddetli bir dolu yağışı oldu. Ne ağaçlarda yaprak kaldı ne buğdayda tane kaldı. Zaten deprem bölgesindeyiz. Borçlandık bu ürüne masraf ettik. Şimdi de dolu vurdu biz mağduruz. Biz küçük çiftçiyiz. 35 dönüm bir arazimiz var bu buğdayın hepsi mahvoldu. Tarlamıza sigorta da yaptırmadık. O da bizim için bir öz eleştiri olsun. Devletimden yardım bekliyorum" dedi.

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