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14 Mayıs seçimini bilen Hakan Bayrakçı'dan Sinan Oğan tahmini Sinan Oğan oyları kime gider anketini paylaştı

14 Mayıs seçimini bilen Hakan Bayrakçı'dan Sinan Oğan tahmini Sinan Oğan oyları kime gider anketini paylaştı

28 Mayıs seçimlerinde Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken 14 Mayıs seçimini en yakın bilen anketçi Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken açıklama geldi. "Bence tarafsız duracaktır. Çünkü iki tarafı da eleştiriyor ATA İttifakı. " diyen Bayrakçı, yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı.

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28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda gözler Sinan Oğan'ın oylarına çevrildi. Oğan'ın 14 Mayıs'ta aldığı yüzde 5.17'lik oyun kime gideceği merak konusu oldu.

CNN Türk yayınında seçimin kilit ismi Oğan'ın seçimde ne yapacağı konuşuldu. 

"Bence tarafsız duracaktır"

Programa telefonla katılan ve 14 Mayıs seçimlerini en yakın tahmin eden isimlerden kamuoyu araştırma şirketi SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Oğan'ın olası kararıyla ilgili soruya şu tahminde bulundu:

"Bence tarafsız duracaktır. Çünkü iki tarafı da eleştiriyor ATA İttifakı. Mesela Ümit Özdağ diyecektir ki biz iktidarı şu konularda eleştirdik, şu konulardaki tavrını beğeniyoruz. Muhalefeti de şu konularda eleştirdik, şu konulardaki tavrını beğeniyoruz. Bu nedenle biz zaten 3. yol ortaya koymuştuk. Biz 3. yol olarak adres olarak devam ediyoruz. İki tarafa da başarılar diliyoruz."

Sinan Oğan'a giden oyların 4'te biri Erdoğan'a 4'te biri Kılıçdaroğlu'na gider gerisi sandığa gitmez

Sunucu Fulya Kalfa'nın "Tarafsız kalırlarsa oylar nasıl yönelir?" sorusuna Bayrakçı, "Bu konuyu aslında iki günlük kısa bir anketle ölçtüm. Birazcık bu konuda eminim. Sinan Oğan'a giden oyların 1.4'ü, 1.5'i Erdoğan'a gider. Bir o kadarı Kılıçdaroğlu'na gider. 1-1.5 puanı sandığa gitmez. Çünkü Zafer Partisi seçmeni olarak oy kullanan kitle var. Onlar direk Ümit Özdağ'ın söylemi olan 3. yol söylemine sadık kalabilirler." şeklinde cevap verdi.

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