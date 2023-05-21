Aydın'da yapılan Avşar Boğa Güreşleri, depremzedeler yararına gerçekleşti

AYDIN'ın Söke ilçesinde Boğa Güreşi heyecanı bu kez Avşar Mahallesi’nde ilk kez yaşandı.

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Bölgenin geleneksel etkinliklerinden olan Boğa Güreşi Festivali, Avşar’da ilk kez düzenlenirken, oluşturulan arena beğeni topladı.

Avşar Mahallesi'nde Boğa Güreşleri heyecanı yaşanırken, birincisi gerçekleşen festivale Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda boğa katıldı. Avşar arenasında kıyasıya güreşen boğalar heyecanlı görüntüler oluşturdu. Güreşlerin depremzedeler yararına yapıldığı açıklandı.

Avşar Mahalle Muhtarı Erdoğan Bakan öncülüğünde Engin Dalma, Murat Çetinkaya, Oğuz Demir, Hüseyin Uyanık ve Hüseyin Duran’dan oluşan komite tarafından organize edilen 1. Avşar Boğa Güreşi Festivali’nde yaklaşık 90 güreşçi boğa yer aldı. Kupa ve bayrak güreşlerinin yanında baş, başaltı, büyük ve küçük ayak, deste, tozkoparan, teşvik kategorilerinde ödüllü güreşler yapıldı.

Güreşleri izleyenler arasında AK Parti Aydın milletvekillerinin yanı sıra, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ve Meclis Başkanı Veysel Kara ile çevre mahalle muhtarları da yer aldı.

Boğa güreşleri güzel havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Avşar Mahalle Muhtarı Erdoğan Bakan, “Vatandaşlar tarafından ilginin yoğun olması, çok sayıda güreşçi boğanın katılması bizleri mutlu etti. Destek veren ve katılan herkese tertip komitesi adına teşekkür ediyorum" dedi.