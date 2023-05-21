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Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Nuri Sesigüzel, Teşvikiye Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel için Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, birçok sanatçı ve sevenleri katıldı. Cenazede usta sanatçının ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan sanatçı Selahattin Alpay, “Yine büyük mihenk taşlarından ağabeyimi kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Her şeyden evvel, sanatının dışında ondan şöyle örnek aldığım bir şey vardır; kişiliği, saygınlığı. Kimseye nasip olmayan bir şöhrete haizdi ama hiçbir zaman şımarmadı maddi ve manevi. Örnek alacağımız insanlardan bir tanesiydi. Hayatını kaybetmeden 15-20 gün önce aramıştım. 'Biraz rahatsızım' dedi” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mahmut Tuncer ise, “Bir çınardı, abideydi. Halk müziğinin pirinin öldüğünü söyleyebilirim. Allah nur içinde yatırsın. Urfalı olması dolayısıyla bir hemşehrimizi, bir sanat ustasını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Benim de yakınımdı, 'dayı' diyorduk. Biz de dayımızı kaybetmiş olduk. Allah mekanını cennet etsin” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Memlekette sanatçıların, mümtaz isimlerin en çok arandığı ve sevildiği zamanların son büyüklerini uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Bizim içinde yaşadıkları dönem içinde hassasiyet gösterip çizgisini korumaya çalıştıkları sanat ve şahsiyet içinde çok mümtaz bir isimdi. Çok az insandır bu kadar sene sanat hayatında kalan, aralıksız iyiliklerle anılan” şeklinde konuştu.

Cenazede gazetecilere açıklamalarda bulunan Nuri Sesigüzel’in oğlu Mehmet Sesigüzel, “Evimizin direği yıkıldı, çınarımızı kaybettik. Ailecek çok üzgünüz. Uzun süredir tedavi görüyordu kalp yetmezliğinden. Sabaha karşı vefat etti. Tüm sevenlerin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ben kendim zaten saz çalıyorum. Bizim bütün kardeşlerin sesi güzeldir aslında. Biz hep ailecek basın önüne çıkmayı seven bir aile olmadığımız için geri planda kalmayı tercih ettik. Babam da öyle tercih etti. Bizi hiçbir zaman sanat camiasıyla bir araya getirmedi. Onun için de babam bizleri oturttu hepimizi. Beş tane de torun sahibi, hepsi burada. Babamın evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.
Nuri Sesigüzel'in cenazesi defnedilmek üzere Büyükçekmece Mezarlığı'na götürüldü.

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