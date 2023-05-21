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Polislerle ilgili düzenlemeyi duyurdu! Şark görevi bire düşüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polislerle ilgili düzenlemeyi duyurdu! Şark görevi bire düşüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin şark hizmetinin bire düşürüleceğini duyurdu. Bakan Soylu, düzenlemeye ilişkin sözlerinde "2025 yılı sonu itibarıyla iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında buluştu. Şişli’de bir otelde düzenlenen programa Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve birçok emniyet personeli katıldı. Bakan Soylu, kahvaltının ardından emniyet personeline hitap etti.

"Fiili olarak bugünden itibaren esas itibarıyla başlamış olacak"

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu’da huzur ve güven ortamının oluştuğunu vurgulayarak, "2025 yılı sonu itibarıyla iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz. Genel planlamamızı, programlamamızı bunun için gerçekleştiriyoruz. Bu zaman diliminde olduğu gibi o zaman dilimi içerisinde de mevcut görevinde olanlar da bundan istifade edebilme hakkına sahip olacaklar. Yani fiili olarak bugünden itibaren esas itibarıyla başlamış olacak. Bu adımın da polis teşkilatına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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