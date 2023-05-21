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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salondaki çalışmalarla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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