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Altay Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtuldu

Altay Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtuldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin son haftasında Tuzlaspor’u evinde 4-0 mağlup etti ve düşme hattından uzaklaşıp ligi 40 puanla 12. sırada tamamladı.

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Altay, Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, İstanbul temsilcisini Arda Gezer 1 ve Marco Paixao’nun da 2 golüyle 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golünü ise Bünyamin Yürür kaydetti. Altay, haftalar öncesinde ligde kalmayı garantilerken bu sonuçla da birlikte puanını 40 yaptı ve 12. sıraya yerleşti. Böylece İzmir temsilcisi hedeflerine ulaşarak ligi tamamladı.

Öte yandan Tuzlaspor’a karşı genç oyunculara fırsat veren Teknik Direktör Tuna Üzümcü bu maçla beraber oyuncu kazandıklarını belirterek, "Maçı kazanmak ve aynı zamanda genç oyuncuları kazanmak istiyorduk. Bugün onu da başardık. Tecrübeli oyuncular ve genç oyuncular Altay’ı ayakta tutacak. Bu armayı taşıyacak şekilde genç oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Başarılı olduğumuza da inanıyorum. Transfer yasağımız olduğundan dolayı transferi içeriden yapıyoruz. Bugün de birkaç tane oyuncu kazandık. Bu anlamda da mutlu ve huzurluyuz" dedi.

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