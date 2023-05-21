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Afganistan'da askeri helikopter düştü, 2 pilot yaşamını yitirdi

Afganistan'da askeri helikopter düştü, 2 pilot yaşamını yitirdi

Afganistan'ın kuzeyinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

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Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'ten Samangan vilayetine doğru gitmekte olan MD-530 tipi askeri helikopterin sabah saatlerinde, Hulm ilçesi yakınlarında düştüğü ve iki pilotun öldüğü aktarıldı.

Helikopterin elektrik direğine çarpması sonucu düştüğü belirtilen açıklamada, olayın detaylarının araştırıldığı kaydedildi.

Başkent Kabil'de Eylül 2022'de de bir helikopter eğitim uçuşu sırasında arızalanarak düşmüş, 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Helikopterler ABD'den kaldı

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine geldiği süreçte gerek önceki Afganistan hükümetine bağlı gerekse ABD'nin çekildiği üslerde helikopterler de dahil olmak üzere askeri araçların tamamı Taliban yönetimine kalmıştı.

Taliban yönetimi, teknik eksiklikleri gidererek söz konusu askeri araçları tamir edip kullanmaya çalışıyor.

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