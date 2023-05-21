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Ata İttifakı kimi destekleyecek? Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşecek! Kemal Kılıçdaroğlu ise...

Ata İttifakı kimi destekleyecek? Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşecek! Kemal Kılıçdaroğlu ise...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kaldı. İlk turda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan'ın ikinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında hangi ismi destekleyeceği merak edilirken, yarın siyasette hareketlilik yaşanacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala, ilk turda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği halen merak konusu. Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'OAnGeliyor' ve 'Pazartesi' etiketlerini kullandı. Oğan'ın bu hareketi, kararını o gün açıklayacağı yönünde yorumları beraberinde getirdi. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın da ikinci tur için Ata İttifakı kanadıyla temasları sürüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, Öz ile görüşecek

Ankara'da aynı saatlerde başka bir görüşme daha var. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti 13:30’da Ata İttifakı'nı oluşturan partilerden biri olan Adalet Partisi'ni ziyaret ederek Vecdet Öz'le görüşecek.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamıştı.

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