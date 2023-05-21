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Çanakkale'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Çanakkale'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Bahçeli Barajı'na balık tutmak için açıldıkları teknenin batması sonucu suda kaybolan Afganistan uyruklu Gulam Haziret'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, Ezine Bahçeli Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Aktaş (58), Kemal Ateş (56) ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret (39) balık tutmak için tekneyle açıldı. Teknenin batması sonucu içindekiler suya düştü.

Ali Aktaş ve Kemal Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulurken, Haziret ise suda kayboldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kurtulan 2 kişiye müdahale etti. Kemal Ateş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine jandarma, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipler sevk edildi.

Barajda kaybolan Afganistan uyruklu Gulam Haziret için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma, deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçların arama kurtarma çalışmaları sırasında kayıp Haziret'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından bota alınan Haziret’in cenazesi karaya çıkarıldı. Olay yerinde savcılık tarafından yapılacak olan incelemenin ardından Gulam Haziret’in cenazesi morga kaldırılacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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