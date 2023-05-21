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TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı

TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 kulübün UEFA Lisansı, 7 Kulübün ise Ulusal Lisans almaya hak kazandığını açıkladı.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2023-2024 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Buna göre; 18 kulüp UEFA Lisansı, 7 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.
Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler şöyle:

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Medipol Başakşehir FK, Kasımpaşa ve Trabzonspor

Spor Toto 1. Lig: Göztepe
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise şu şekilde:

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Manisa Futbol Kulübü ve Samsunspor
TFF 2. Lig: 24Erzincanspor ve Kırklarelispor

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