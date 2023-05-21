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Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, Özbek Mahallesi'ndeki sera ve tarlalara zarar verdi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

Üreticilerden Abdülhalim Yokuş, yağış dolayısıyla domates serasının zarar gördüğünü söyledi.

İbrahim Sağlam da "Buğday, pamuk ve sebze ekmiştim hepsi mahvoldu. Gece tarlamızı görünce moralimiz bozuldu, tekrar eve döndük, sabaha kadar uyumadık." dedi.

İsmail Akpınar ise, "22 dönüm domates, patlıcan, biber, kavun, karpuz ve salatalık; hepsi zarar gördü. Devletimizden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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