Şahan Gökbakar Fahrettin Koca'yı tebrik etti hedef oldu

Oyuncu Şahan Gökbakar, deprem sonrası Hatay'da 2 ayda yapımı tamamlanan Defne Hastanesi'nin açılışıyla ilgili Bakan Koca'yı tebrik edince sosyal medyada hedef oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve bugün açılışı gerçekleştirilecek Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilecek 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bugün açılışı yapılacak Defne hastanesiyle ilgili oyuncu Şahan Gökbakar'ın bugün paylaştığı tweet gündem oldu.

"Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum"

Gökbakar, Bakan Koca'nın hastane içinden fotoğrafını paylaşıp üstüne "Temel atma töreni üzerinden polemik omustu hatırlarsınız, ufak bir alana beton dökülmüstü.. O günden bugüne 2 ay oldu ve Defne Devlet Hastanesi tamamlandı. Sn.Fahrettin Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

Temel atma törenine inanmamışlardı

Açılış törenindeki görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. "Önü var arkası yok", "temeli nerede" "yalandan temel atma töreni" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

İşte o yorumcular bir kez daha sahne aldı. Gökbakar hedef tahtasına konuldu.

Şahan'ın paylaşının altına açılış törenindeki benzer yorumlar yeniden yapıldı. Kimi kullanıcılar hastanenin bitmemiş halinden fotoğraflar bile paylaşıp oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttular.