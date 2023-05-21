BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL

Şahan Gökbakar Fahrettin Koca'yı tebrik etti hedef oldu

Şahan Gökbakar Fahrettin Koca'yı tebrik etti hedef oldu

Oyuncu Şahan Gökbakar, deprem sonrası Hatay'da 2 ayda yapımı tamamlanan Defne Hastanesi'nin açılışıyla ilgili Bakan Koca'yı tebrik edince sosyal medyada hedef oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve bugün açılışı gerçekleştirilecek Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilecek 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bugün açılışı yapılacak Defne hastanesiyle ilgili oyuncu Şahan Gökbakar'ın bugün paylaştığı tweet gündem oldu.

"Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum"

Gökbakar, Bakan Koca'nın hastane içinden fotoğrafını paylaşıp üstüne "Temel atma töreni üzerinden polemik omustu hatırlarsınız, ufak bir alana beton dökülmüstü.. O günden bugüne 2 ay oldu ve Defne Devlet Hastanesi tamamlandı. Sn.Fahrettin Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

Temel atma törenine inanmamışlardı

Açılış törenindeki görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. "Önü var arkası yok", "temeli nerede" "yalandan temel atma töreni" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

İşte o yorumcular bir kez daha sahne aldı. Gökbakar hedef tahtasına konuldu.

Şahan'ın paylaşının altına açılış törenindeki benzer yorumlar yeniden yapıldı. Kimi kullanıcılar hastanenin bitmemiş halinden fotoğraflar bile paylaşıp oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttular.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklu
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklu
Erzincan'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi bulundu
Erzincan'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi bulundu
Çanakkale'de baraj gölünde tekne battı: 1 kişi kayboldu!
Çanakkale'de baraj gölünde tekne battı: 1 kişi kayboldu!
Afganistan'da askeri helikopter düştü, 2 pilot yaşamını yitirdi
Afganistan'da askeri helikopter düştü, 2 pilot yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy kullananların sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy kullananların sayısı açıklandı
Muğla'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Muğla'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Aydın'da yapılan Avşar Boğa Güreşleri, depremzedeler yararına gerçekleşti
Aydın'da yapılan Avşar Boğa Güreşleri, depremzedeler yararına gerçekleşti
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Polislerle ilgili düzenlemeyi duyurdu! Şark görevi bire düşüyor
Polislerle ilgili düzenlemeyi duyurdu! Şark görevi bire düşüyor
Altay Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtuldu
Altay Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtuldu
AK Parti: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz!
AK Parti: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz!
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü