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Nijerya'da ISWAP üyesi 26 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da ISWAP üyesi 26 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik operasyonda 26 terörist öldürüldü.

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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Borno eyaletinde ISWAP terör örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralandığını kaydetti.

Operasyonlarda örgüte lojistik destek sağlayan 25 kişinin de yakalandığını aktaran Danmadami, teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi DEAŞ ile birleşmiş ve ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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